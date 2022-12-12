СБУ затримала на Херсонщині трьох колаборантів, які змушували голосувати на "референдумі про приєднання до РФ"

Співнобітники Управління Служби безпеки України в Херсонській області під час стабілізаційних заходів у звільнених районах регіону викрили трьох колишніх представників "виборчих комісій", створених загарбниками під час окупації.

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Як ідеться у повідомленні спецслужби, колаборантами виявилися троє місцевих жителів, один з яких нещодавно приїхав з окупованого Луганська. На початку повномасштабного вторгнення Росії фігуранти підтримали загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України.

Зрештою вони виконували вказівки Москви щодо підготовки і проведення незаконного референдуму з "приєднання до РФ" захоплених районів півдня України, для чого розгорнули широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту на території Бериславського району.

За даними СБУ, фігурнти особисто закликали людей прийти на "дільниці" і проголосувати на користь країни-агресора. У разі забезпечення явки ворог обіцяв своїм поплічникам винагороду у розмірі 50 тисяч російських рублів кожному.

"Крім цього, колаборанти здійснювали подворові обходи приватних домоволодінь, під час яких вимагали від людей поставити потрібну відмітку в "бюлетенях". У разі відмови зловмисники одразу зверталися до озброєних рашистів, які вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом", - зазначають у відомстві.

Як додають в СБУ, після звільнення району зловмисники намагались "загубитись" по різних населених пунктах, однак співробітники СБУ встановили їх місцезнаходження і затримали.

Фігурантам повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частині 5 статті 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою групи осіб) Кримінального кодексу. За це передбачено до 10 років ув’язнення. Всім наразі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо також, що СБУ, зокрема, викрила й затримала у Херсоні керівницю одного з кадрових підрозділів "Головного управління МВС Росії по Херсонської області". Жінка розгорнула широку агітаційну кампанію щодо залучення місцевих жителів до співпраці з агресором.