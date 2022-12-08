Стабілізаційні заходи в Херсоні тривають: СБУ затримала жінку, яка вербувала громадян до лав окупантів

Служба безпеки України викрила і затримали у Херсоні керівницю одного з "кадрових" підрозділів так званого "Головного управління МВД Херсонської області". Жінка розгорнула широку агітаційну кампанію щодо залучення місцевих жителів до співпраці з агресором.

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Про це 8 грудня повідомила пресслужба СБУ.

Уточнюється, що в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні СБУ викрила ще трьох поплічників окупантів, серед яких — керівниця "кадрових" підрозділів псевдооргану. Всі три фігуранти добровільно вступили до "органу", що окупанти створили як "підрозділ" МВД.

Саме керівниця "кадрових" підрозділів особисто підшукувала "однодумців", яким пропонувала приєднатися до лав окупаційного органу. Тепер СБУ повідомила їй про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Два інших колаборанти — колишні працівниці місцевих банків. Після захоплення міста вони перейшли на бік окупантів. Загарбники призначили їх " інспектором відділу кадрів ГУ МВД Росії Херсонської області" і "фахівцем федеральної міграційної служби МВД Росії Херсонської області".

Ці двоє встигли втекти з міста до тимчасового окупованих районів півдня України. Стосовно них зібрані беззаперечні докази колабораційної діяльності. Обвинувальні акти направлено до суду.

Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Напередодні СБУ викрила "високопоставленого" колабаранта в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився керівник колишньої філії підконтрольного РФ "международного расчетного банка", який відкривав свої "відділення" в окупованих районах півдня України.