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СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який допомагав ФСБ втікати на лівий берег Дніпра

СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який допомагав ФСБ втікати на лівий берег Дніпра

Служба безпеки України викрила у Херсоні власника місцевої станції прогулянкових катерів, який допомагав загарбникам втікати від контрнаступу Сил оборони на південному напрямку. Про це 24 листопада повідомила пресслужба СБУ.

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Колаборант добровільно передав у розпорядження окупантів 6 плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць. Кадрові співробітники ФСБ і ще декілька підрозділів окупаційних угруповань РФ використали катери для втечі на лівий берег Дніпра. Також плавзасоби використали для примусового вивезення частини місцевих жителів до тимчасово окупованих районів Херсонщини.

Фото 2 — СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який допомагав ФСБ втікати на лівий берег Дніпра
Фото 3 — СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який допомагав ФСБ втікати на лівий берег Дніпра
Фото 4 — СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який допомагав ФСБ втікати на лівий берег Дніпра

Фігурант до повномасштабного вторгнення влаштовував морські екскурсії в районі Залізного порту, а після захоплення регіону він "перереєстрував" власний бізнес на користь РФ.

"Після звільнення обласного центру зловмисник намагався переховуватись в місті. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали", — додали в СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ продовжує проводити стабілізаційні заходи на нещодавно звільнених територіях. Зокрема, Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Вона очолювала "апарат" окупаційної адміністрації у Снігурівському районі.

А у Херсонській області викрили місцевого депутата від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя", який працював на росіян у період окупації регіону.

Автор:
Віта Молодан