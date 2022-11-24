СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який допомагав ФСБ втікати на лівий берег Дніпра

Служба безпеки України викрила у Херсоні власника місцевої станції прогулянкових катерів, який допомагав загарбникам втікати від контрнаступу Сил оборони на південному напрямку. Про це 24 листопада повідомила пресслужба СБУ.

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Колаборант добровільно передав у розпорядження окупантів 6 плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць. Кадрові співробітники ФСБ і ще декілька підрозділів окупаційних угруповань РФ використали катери для втечі на лівий берег Дніпра. Також плавзасоби використали для примусового вивезення частини місцевих жителів до тимчасово окупованих районів Херсонщини.

Фігурант до повномасштабного вторгнення влаштовував морські екскурсії в районі Залізного порту, а після захоплення регіону він "перереєстрував" власний бізнес на користь РФ.

"Після звільнення обласного центру зловмисник намагався переховуватись в місті. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали", — додали в СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ продовжує проводити стабілізаційні заходи на нещодавно звільнених територіях. Зокрема, Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Вона очолювала "апарат" окупаційної адміністрації у Снігурівському районі.

А у Херсонській області викрили місцевого депутата від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя", який працював на росіян у період окупації регіону.