СБУ задержала в Херсоне коллаборанта, который помогал ФСБ бежать на левый берег Днепра

Служба безопасности Украины разоблачила в Херсоне владельца местной станции прогулочных катеров, который помогал захватчикам убегать от контрнаступления Сил обороны на южном направлении. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

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Коллаборант добровольно передал в распоряжение оккупантов 6 плавсредств, каждый из которых рассчитан на 30 пассажирских мест. Кадровые сотрудники ФСБ и еще несколько подразделений оккупационных группировок РФ использовали катера для бегства на левый берег Днепра. Также плавсредства использовали для принудительного вывоза части местных жителей во временно оккупированные районы Херсонщины.

Фигурант до полномасштабного вторжения устраивал морские экскурсии в районе Железного порта, а после захвата региона он "перерегистрировал" собственный бизнес в пользу РФ.

"После освобождения областного центра злоумышленник пытался скрываться в городе. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", — добавили в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ продолжает проводить стабилизационные мероприятия на недавно освобожденных территориях. В частности, Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую приспешницу во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области. Она возглавляла "аппарат" оккупационной администрации в Снигиревском районе.

А в Херсонской области разоблачили местного депутата от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", работавшего на россиян в период оккупации региона.