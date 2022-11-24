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СБУ задержала в Херсоне коллаборанта, который помогал ФСБ бежать на левый берег Днепра

СБУ задержала в Херсоне коллаборанта, который помогал ФСБ бежать на левый берег Днепра

Служба безопасности Украины разоблачила в Херсоне владельца местной станции прогулочных катеров, который помогал захватчикам убегать от контрнаступления Сил обороны на южном направлении. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

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Коллаборант добровольно передал в распоряжение оккупантов 6 плавсредств, каждый из которых рассчитан на 30 пассажирских мест. Кадровые сотрудники ФСБ и еще несколько подразделений оккупационных группировок РФ использовали катера для бегства на левый берег Днепра. Также плавсредства использовали для принудительного вывоза части местных жителей во временно оккупированные районы Херсонщины.

Фото 2 — СБУ задержала в Херсоне коллаборанта, который помогал ФСБ бежать на левый берег Днепра
Фото 3 — СБУ задержала в Херсоне коллаборанта, который помогал ФСБ бежать на левый берег Днепра
Фото 4 — СБУ задержала в Херсоне коллаборанта, который помогал ФСБ бежать на левый берег Днепра

Фигурант до полномасштабного вторжения устраивал морские экскурсии в районе Железного порта, а после захвата региона он "перерегистрировал" собственный бизнес в пользу РФ.

"После освобождения областного центра злоумышленник пытался скрываться в городе. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", — добавили в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ продолжает проводить стабилизационные мероприятия на недавно освобожденных территориях. В частности, Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую приспешницу во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области. Она возглавляла "аппарат" оккупационной администрации в Снигиревском районе.

А в Херсонской области разоблачили местного депутата от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", работавшего на россиян в период оккупации региона.

Автор:
Вита Молодан