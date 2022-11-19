СБУ установила еще 11 организаторов псевдореферендума в Запорожской области

Служба безопасности продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, которые находятся в захваченных районах юга и востока Украины. В ходе следственно-оперативных действий установлены личности еще 11 вражеских сообщников, участвовавших в организации незаконного референдума во временно оккупированных районах Запорожской области.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники входили в состав созданных агрессором "территориальных избирательных комиссий" в Энергодаре, Мелитополе и Каменке-Днепровской", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, среди одиннадцати разоблаченных коллаборантов четверо находились в должностях так называемых председателей "избирательных комиссий". Они организовывали в городах агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита и призывали людей активно участвовать в нем.

Кроме того, правоохранители зафиксировали факты содействия российским пропагандистам в подготовке постановочных сюжетов для кремлевских информресурсов.

Также злоумышленники собирали персональные данные местных жителей для составления избирательных списков и их направления в оккупационную администрацию. Впоследствии враг использовал эти данные для фальсификации результатов незаконного голосования.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы .

Напомним, СБУ разоблачила коллаборантов в Запорожье, заставлявших восхвалять Россию в местных школах.