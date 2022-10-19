СБУ задержала организатора фейкового референдума РФ в Луганской области

В ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированной Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из организаторов фейкового референдума РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, коллаборанткой оказалась 50-летняя жительница села Стельмаховка. Она работала на местном сельскохозяйственном предприятии и после оккупации района войсками РФ пошла на сотрудничество с врагом по идеологическим соображениям.

В ответ на лояльность захватчики поручили ей подготовку и проведение фейкового референдума в своем родном селе.

Для того чтобы обеспечить "вхождение" оккупированных рашистами территорий в состав России, женщина обходила с урной для сбора бюллетеней дворы односельчан, агитировала местное население проголосовать за "присоединение" к России. Кроме того, в составе избирательной комиссии она обеспечила подсчет голосов в пользу заранее определенной в Кремле статистики.

В настоящее время коллаборантка находится под стражей. Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

ч. 5 ст. 111-1 (участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории).

Санкции инкриминируемых ей статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Отметим, СБУ продолжает системно разоблачать предателей и коллаборантов на временно оккупированных территориях Украины. Ранее в результате оперативной и следственной работы установлены еще более 30 вражеских приспешников, которые вступили в созданных оккупантами "генеральной прокуратуры" и "МВД" на захваченной части Луганщины.