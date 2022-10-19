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В Черниговской области задержали российского агента, собиравшего разведданные вблизи северной границы (ФОТО)
Служба безопасности Украины задержала в Черниговской области российского агента, собиравшего координаты центров управления ВСУ и СБУ и отслеживавшего маршруты перемещения украинских войск.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Полученные сведения рашисты планировали использовать для массированных воздушных ударов по госучреждениям и социальным объектам", - говорится в сообщении.
По данным следствия, задержан житель Северодонецка, который несколько лет назад переехал на Черниговщину и получил статус внутренне перемещенного лица.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что задержанный был завербован спецслужбами РФ. По указанию московского куратора он производил фотофиксацию украинских объектов с привязкой к местности и обозначал их геолокацию на электронных картах. Затем передавал агрессору соответствующие материалы через анонимные мессенджеры. За выполнение этих поручений агент получал деньги из РФ.
Правоохранители задокументировали факты сбора вражеским агентом сведений о расположении нескольких блокпостов украинских защитников вблизи госграницы.
Во время обысков у него обнаружили мобильный телефон с доказательствами общения с российским куратором .
Задержанному сообщили о подозрении, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, контрразведка СБУ провела спецоперацию в Харьковской области, в результате которой разоблачила и прекратила деятельность агентурной сети РФ. Предатели действовали по заказу российской военной разведки (более известной как ГРУ) и имели широкий спектр задач.