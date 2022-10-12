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СБУ обезвредила многофункциональную сеть российского ГРУ в Харьковской области
Контрразведка СБУ провела еще одну спецоперацию в Харьковской области, в результате которой разоблачила и прекратила деятельность агентурной сети РФ. Предатели действовали по заказу российской военной разведки (более известной как ГРУ) и имели широкий спектр задач.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По имеющимся данным, организаторами сети являются двое жителей Харьковской области. Они сформировали пул осведомителей из круга своих знакомых и друзей, которых использовали "в темную".
Оба организатора согласились на сотрудничество с РФ по идеологическим соображениям и из-за обещаний "высоких должностей" в случае оккупации региона. Также за каждую порцию информации они получали денежное вознаграждение.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Один из них в начале полномасштабного вторжения перебрался на временно оккупированную территорию и продолжил свою подрывную деятельность. И это при том, что его сын военнослужащий ВСУ и воюет против рашистов.
В частности, разоблачены пособники врага:
▪️ собирали и передавали информацию о дислокации Сил обороны Украины и военной техники;
▪️ занимались корректировкой и отчитывались о результатах нанесения ракетно-артиллерийских ударов РФ по объектам Украины;
▪️ "охотились" за ракетными системами HIMARS.
"Сейчас СБУ задержала оставшегося на территории агента ГРУ подконтрольной Украине. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей ", – сообщили в СБУ.
Напомним, в ходе контрдиверсионных мер в Днепропетровской области СБУ задержала российского агента, который передавал врагу места дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона.
Задержанным оказался представитель ближайшего окружения бывшего народного депутата Ильи Кивы, который сейчас скрывается за границей от правосудия за преступления против Украины.