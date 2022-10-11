СБУ обнаружила новую пыточную россиян вблизи одной из святынь в Донецкой области

Сотрудники Службы безопасности обнаружили место незаконного содержания людей в освобожденном Святогорске Донецкой области. Пыточная был обустроен в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры.

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Об этом 11 октября сообщила пресс-служба СБУ.

Оккупанты насильно держали в пыточных местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины. Оперативники и следователи СБУ осмотрели помещение — обнаружили предметы, которые указывают на признаки пыток.

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, также следователи СБУ устанавливают количество и лица пострадавших. Параллельно продолжается розыск причастных к пыткам.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Выявление и документирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Госпогранслужбой при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины сообщила, что в Купянске оккупанты устроили незаконную тюрьму в здании райотдела полиции, где содержали около 400 человек.

В общем, как сообщили в Национальной полиции, на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружили 10 пыточных. Об одной из них - в здании полиции в Балаклее и возле нее - раньше уже сообщалось по отдельности.