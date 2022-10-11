СБУ разоблачила соратника Кивы на корректировке ракетных ударов по Днепру

В ходе контрдиверсионных мер в Днепропетровской области Служба безопасности задержала российского агента, который передавал врагу места дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что задержанным оказался представитель ближайшего окружения бывшего народного депутата Ильи Кивы, который сейчас скрывается за границей от правосудия за преступления против Украины.

Вражеский агент остался в Днепре после начала полномасштабного вторжения РФ для проведения взрывной деятельности в пользу оккупантов.

В первую очередь, злоумышленник пытался выявить и передать агрессору геолокацию украинских подразделений противовоздушной обороны.

"По данным контрразведки СБУ, предателем является местный бизнесмен в сфере IT, который в 2014 году познакомился с Кивой. Впоследствии, по предложению нардепа-предателя, предприниматель возглавил одно из городских общественных объединений, подконтрольное руководству запрещенной партии "ОПЗЖ"", – сообщили в СБУ.

Злоумышленник собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений ВСУ, а также передавал захватчикам координаты объектов критической инфраструктуры.

В своих "отчетах" он обнародовал фото- и видеоматериалы, получаемые во время скрытого наблюдения за объектами. К каждому из них добавлял текстовые сообщения с подробным описанием прилегающей территории и уточняющими характеристиками.

Полученные сведения агрессор использовал для осуществления ракетных ударов по городу и планирования диверсий.

"Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметили правоохранители.

Напомним, СБУ в ходе спецоперации в Киеве нейтрализовала мощную криминальную группировку, функционировавшую как "силовая ячейка" запрещенной партии "ОПЗЖ". Участники банды входили в общественное объединение "Патриоты за жизнь", подконтрольное бывшему народному депутату Илье Киви.