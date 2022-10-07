15 лет за решеткой получил агент ФСБ РФ под псевдонимом "Профессор"

По материалам Службы безопасности Украины к 15 годам лишения свободы приговорен организатор межрегиональной агентурной сети ФСБ РФ, которого признали виновным в государственной измене.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что ведомство передало в суд безоговорочные доказательства, что одессит с псевдонимом "Профессор" был завербован ФСБ.

В августе этого года сотрудники СБУ провели многоэтапную специальную операцию и задержали "Профессора" на "горячем" - при разведке вокруг Одесской военной администрации.

В рамках уголовного производства следователи СБУ установили, что мужчина по собственной инициативе "сотрудничал" с врагом с начала широкомасштабного вторжения РФ. Он стал резидентом ФСБ, который подыскивал в других регионах потенциальную агентуру, готовую выполнять задачи по сбору информации и корректировке огня.

Доказано, что, действуя в интересах вражеской спецслужбы, он организовал сбор информации о дислокации центров принятия решений, военных и стратегических объектов по всей Украине, в частности в Одессе.

7 октября 2022 года Приморским судом г. Одессы предатель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины, и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала российского агента, который скрыто фотографировал защитников Одессы. Им оказался местный житель, которого спецслужбы РФ привлекли к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения .

Также в Хмельницкой области СБУ в результате многоэтапной спецоперации разоблачила "расконсервированного" агента ФСБ Российской Федерации.