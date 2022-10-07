СБУ обезвредила в Киеве преступную группировку, которой из РФ руководил Илья Кива

Служба безопасности в ходе спецоперации в Киеве нейтрализовала мощную криминальную группировку, функционировавшую как "силовая ячейка" запрещенной партии "ОПЗЖ".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что участники банды входили в общественное объединение "Патриоты за жизнь", подконтрольное бывшему народному депутату Илье Киви.

Сам он находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, среди которых - государственная измена и посягательство на территориальную целостность Украины.

"До побега нардепа в РФ эти "патриоты" выполняли его задачи по осуществлению провокаций во время массовых мер по расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине", - отмечают в СБУ.

Также их привлекали к так называемой "физической поддержке" и охране публичных выступлений представителей прокремлевской партии, прежде всего, в центре столицы.

За участие в каждой из таких "акций" злоумышленники получали деньги от своих "координаторов" из "ОПЗЖ".

"По данным следствия, в состав группировки входило по меньшей мере 12 человек, причастных к криминальным кругам. Их организатор был на прямой связи с Кивой, согласовывая свои действия, в том числе и после полномасштабного вторжения РФ", - сообщают в СБУ.

По замыслу экс-нардепа, участники банды должны были остаться в Киеве для поддержки оккупантов в случае захвата региона.

Однако после побега Кивы его приспешники решили организовать наркобизнес для получения дополнительных "прибылей".

"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины планируется сообщение о подозрении организатору и участникам преступной группы и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщают в СБУ.

Отметим, что народный депутат Украины из политической партии "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин накануне и после полномасштабного вторжения РФ в Украину размещал в социальной сети, сети Интернет и мобильном приложении пропагандистские материалы в ущерб стране. Ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Напомним, Кассационный административный суд в составе Верховного суда 15 сентября отклонил апелляционную жалобу партии "ОПЗЖ", окончательно подтвердив запрет ее деятельности .