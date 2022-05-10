Справу проти Киви направили до суду

Офіс генерального прокурора повідомляє, що до суду направлено обвинувальний акт щодо колишнього депутата Верховної Ради, який ставиться в провину ряд тяжких статей. Судячи з викладеного, йдеться про екс-нардепа Іллю Киву. При цьому у генпрокурора не уточнюють, в який суд передано справу.

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"Розслідуванням встановлено, що колишній народний депутат, перебуваючи на території держави-агресора, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Він публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Підозрюваний пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни", - заявили в ОДП.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування справи №4202000000000461, відкритої проти Киви ще 12 березня 2020 року.

Йому інкримінують частину 3 статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків), частину 1 статті 111 (держзрада), частину 2 статті 436-1 (розповсюдження представником влади комуністичної чи нацистської символіки) та частину 3 статті 109 (дії представника влади, спрямовані на повалення конституційного устрою).

Крім того, було додано і статтю 436 КК (пропаганда війни), якої не було в підозрі Киві, складеній на початку березня цього року.

Зазначимо також, що напередодні екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який не один рік був соратником і начальником Киви до його переходу до "Опозиційної платформи - За життя", заявив, що готовий особисто розстріляти екс-нардепа, який втік до Росії і підтримав її військове вторгнення до України.

Киву, нагадаємо, Верховна Рада 335 голосами позбавила депутатського мандату ще 15 березня. При цьому тоді повідомлялося, що той сам подав заяву про складання повноважень.