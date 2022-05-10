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Справу проти Киви направили до суду

Справу проти Киви направили до суду
Ілля Кива на українському телешоу "Шустер онлайн". Фото: скріншот відео

Офіс генерального прокурора повідомляє, що до суду направлено обвинувальний акт щодо колишнього депутата Верховної Ради, який ставиться в провину ряд тяжких статей. Судячи з викладеного, йдеться про екс-нардепа Іллю Киву. При цьому у генпрокурора не уточнюють, в який суд передано справу.

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"Розслідуванням встановлено, що колишній народний депутат, перебуваючи на території держави-агресора, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Він публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Підозрюваний пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни", - заявили в ОДП.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування справи №4202000000000461, відкритої проти Киви ще 12 березня 2020 року.

Йому інкримінують частину 3 статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків), частину 1 статті 111 (держзрада), частину 2 статті 436-1 (розповсюдження представником влади комуністичної чи нацистської символіки) та частину 3 статті 109 (дії представника влади, спрямовані на повалення конституційного устрою).

Крім того, було додано і статтю 436 КК (пропаганда війни), якої не було в підозрі Киві, складеній на початку березня цього року.

Зазначимо також, що напередодні екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який не один рік був соратником і начальником Киви до його переходу до "Опозиційної платформи - За життя", заявив, що готовий особисто розстріляти екс-нардепа, який втік до Росії і підтримав її військове вторгнення до України.

Киву, нагадаємо, Верховна Рада 335 голосами позбавила депутатського мандату ще 15 березня. При цьому тоді повідомлялося, що той сам подав заяву про складання повноважень.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов