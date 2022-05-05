ДБР завершило розслідування справи проти Киви

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Львові завершило розслідування кримінального провадження проти колишнього депутата Верховної Ради від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви.

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Про це свідчить опубліковане ДБР повідомлення, підписане прокурором Офісу генерального прокурора Романом Вітвіцьким. З 10 травня матеріали справи передадуть стороні захисту екс-нардепа для ознайомлення.

Йдеться про провадження №42020000000000461, відкрите ще 12 березня 2020 року за ознаками частини 3 статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків), частини 1 статті 111 (держзрада), частини 2 статті 436-1 (поширення представником влади комуністичної або нацистської символіки), частини 3 статті 109 (дії представника влади, спрямовані на повалення конституційного устрою) та статті 436 (пропаганда війни).

Нагадаємо, що повідомлення про підозру Киві було надіслано на початку березня. 10 березня суд заочно заарештував екс-нардепа, після чого ДБР вирішило оголосити його у міжнародний розшук.

15 березня Верховна Рада 335 голосами позбавила Киву депутатського мандату. Тоді повідомлялося, що той сам подав заяву про складання повноважень.

У квітні у ДБР повідомили, що ведуть роботу, спрямовану на арешт майна Киви, а суд дозволив продовження розслідування проти нього заочно.

Відомо, що Кива втік до Росії, підтримавши російське повномасштабне військове вторгнення в Україну, та виступає, зокрема на російському телебаченні, за повалення української влади шляхом захоплення України та її приєднання до Росії.

21 квітня він опублікував заяву на ім'я президента РФ Володимира Путіна із проханням надати йому російське громадянство.