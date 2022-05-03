Рада заборонила діяльність проросійських партій

Верховна Рада України на засіданні 3 травня ухвалила у другому читанні та загалом законопроєкт №7172-1, яким заборонила діяльність проросійських політичних партій.

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Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.

Раніше Рада призупинила діяльність проросійської партії "Опозиційна платформа за життя". При цьому невдовзі її нардепи вирішили створити депутатську групу "Платформа за життя та мир".

Зазначимо, деякі колишні депутати від ОПЗЖ також голосували за законопроєкт №7172-1.

До цього відомі депутати від ОПЗЖ втратили мандат. Зокрема, Верховна Рада 15 березня позбавила депутатського мандату представника "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Ківу.

Зазначимо, що 35 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту визначити, що у разі заборони судом тієї чи іншої партії майно, кошти та інші активи цієї партії та її структурних утворень переходять у власність держави, що має бути відображено у відповідному рішенні суду.