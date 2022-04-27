У Раді запропонували позбавити мандатів Медведчука та ще трьох нардепів від ОПЗЖ "за антиукраїнську діяльність"

Група депутатів Верховної Ради на чолі з представником "Слуги народу" Олегом Дундою пропонує парламенту ухвалити, що "у зв'язку з провадженням антиукраїнської діяльності втрачають мандат" нардепи Віктор Медведчук, Тарас Козак, Вадим Рабінович та Олександр Качний, обрані від "Опозиційної платформи - За життя".

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Відповідний проєкт постанови №7323 було внесено до Ради 27 квітня. Серед його співавторів також є "слуги" Віталій Безгін, Юрій Камельчук, Андрій Клочко, Ігор Кривошеєв, Ганна Бондар, Михайло Лаба, представники "Голосу" Ярослав Юрчишин та Юлія Клименко, а також член групи "За майбутнє" Віктор Балога.

Як зазначають вони у пояснювальній записці до документа, Медведчук, Козак, Рабинович та Качний протягом усієї політичної кар'єри "не приховували своєї проросійської позиції, і всі їхні дії були спрямовані проти суверенітету та незалежності України", що є грубим порушенням присяги депутата. Також згадується, що Медведчуку та Козаку було оголошено про підозру у скоєнні держзради.

"Метою зазначеного проєкту є необхідність відновлення законності та справедливості у частині забезпечення неухильного дотримання присяги всіма чинними народними депутатами України та очищення лав народних обранців від державних зрадників", — заявили автори ініціативи.

Зазначимо, що 18 березня Рада національної безпеки та оборони прийняла, а президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про призупинення на період воєнного стану будь-якої діяльності низки партій.

Міністерству юстиції було доручено негайно вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності цих партій, серед яких і парламентська ОПЗЖ.

Нагадаємо також, що 1 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №7172-1, який передбачає прискорений розгляд судами питань про заборону партій, а також конфіскацію всього їхнього майна після такої заборони.

Діяльність фракції ОПЗЖ у Верховній Раді було офіційно призупинено 14 квітня. Тиждень потому нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що частина представників ОПЗЖ вирішила створити депутатську групу "Платформа за життя та мир". Але у опублікованому ним списку членів майбутньої групи Медведчук, Козак, Рабинович та Качний відсутні.