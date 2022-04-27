ДБР обшукує житло та підприємства родичів Медведчука та Козака у Львівській області (ФОТО)

Співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові проводять обшуки у родичів депутатів Верховної Ради Віктора Медведчука та Тараса Козака, повідомляє пресслужба відомства.

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"У Львові та області слідчі дії відбуваються у квартирах, будинках та виробничих підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука Сергію", — йдеться у повідомленні.

Обшуки проводяться у справі про зловживання владою та порушення правил охорони чи використання надр (статті 364 та 240 Кримінального кодексу). Вказано, що родичі Козака та Медведчука є суб'єктами кримінального провадження про незаконний видобуток піску на двох кар'єрах у Львівській області, проте їхній процесуальний статус не уточнюється.

"Метою слідства є встановлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука та Тараса Козака та їх родичів, його подальший арешт, а також документування причетності суб’єктів до фінансування збройної агресії Росії щодо України", — заявили у ДБР.

Зокрема, зазначається, що під час обшуку однієї з квартир, що належить дружині Тараса Козака, слідчі вилучили понад 108 тисяч доларів, 8,5 тисячі євро, 18,6 тисячі російських рублів, документи на об'єкти нерухомості та банківські картки.

Нагадаємо, що про обшуки на підприємстві "Керамбуд", яке належить брату Медведчука Сергію та брату Тараса Козака Богдану, повідомлялося і в березні 2021 року. Вказувалося, що розслідування ведеться щодо самовільного захоплення землі та незаконного видобутку корисних копалин цією фірмою.

Зазначимо, що проти Козака українська влада ввести санкції ще 2 лютого 2021 року, після чого від етеру були відключені й згодом припинили своє існування телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK, які йому належали.

19 лютого санкції було введено проти його соратника – голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, який вважався фактичним власником вказаних медіа, його дружини Оксани Марченко та дружини самого Козака Наталії Лавренюк.

Всі ці люди, а також юрособи, які стояли за брендами вказаних телеканалів, оскаржили введення санкцій у Верховному суді, однак той рішень щодо них досі не ухвалював.

І Медведчук, і Козак наразі перебувають під кримінальним переслідуванням в Україні. Їх підозрюють у держзраді, а також замаху на розграбування національних ресурсів у Криму через передачу під російський контроль газового родовища Глибоке на кримському чорноморському шельфі через ТОВ "Нові проєкти", яке мало з 2012 року спецдозвіл на користування надрами. При цьому Козак, згідно з озвученими СБУ ще у травні 2021 року даними, втік до Росії. Його місцезнаходження досі залишається невідомим.

Медведчук же з травня 2021 року перебував під домашнім арештом у цій справі, причому коли його термін досяг максимально можливого, нардеп продовжив перебувати під домашнім арештом, але вже у новій справі, у якій його та колишнього президента Петра Порошенка підозрюють у держзраді через забезпечення постачання вугілля з непідконтрольної частини Донбасу на підконтрольні Україні території наприкінці 2014-го – на початку 2015 року. При цьому Порошенко, хоч і має той самий процесуальний статус у справі з тими самими статтями підозри, перебуває на свободі.

Однак після початку російського вторгнення в Україну наприкінці лютого Медведчук зник: влада тоді заявила, що він втік з-під домашнього арешту. Проте 12 квітня було оголошено про його затримання Службою безпеки України. При цьому ще 18 березня суд вирішив заарештувати Медведчука заочно, оскільки про його долю на той момент нічого не було відомо.

Нагадаємо також, що після новини про затримання Медведчука 13 квітня суд арештував і 154 об'єкти власності його та Оксани Марченко. Остання ж тоді виїхала до Росії, де дала пресконференцію з приводу затримання свого чоловіка.