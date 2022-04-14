Суд заарештував 154 об'єкти Медведчука та його сім'ї

Личаківський районний суд Львова у середу, 13 квітня, заарештував майно Віктора Медведчука та його родини. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Серед заарештованих 154 об'єктів: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта.

Заарештовано також частки у статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук або його дружина.

Нагадаємо, Служба безпеки України успішно провела спецоперацію із затримання колишнього нардепа від партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Наприкінці березня він втік з-під домашнього арешту, під яким перебував у "вугільній справі". Нею проходив і експрезидент Петро Порошенко.

ФСБ РФ намагалася вивезти екснардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука спочатку до окупованого Росією Придністров'я, а потім до Москви. При цьому СБУ затримала нардепа на виїзді із Київської області.