Медведчук фігурував у розслідуванні США у справі про втручання Росії в американські вибори, — The New York Times

Кум російського президента Путіна Віктор Медведчук, якого раніше затримала СБУ, є одним з фігурантів розслідування США про втручання Росії в американські президентські вибори. Про це пише американське видання The New York Times.

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"Його участь до втручання Росії у вибори у Сполучених Штатах була пов'язана з його зв'язками з паном Манафортом, і він не згадувався як той, хто грає центральну роль у спеціальному звіті прокурора або у двох федеральних судових процесах над паном Манафортом.

Тим не менш, Медведчук був близький до Путіна як політично, так і особисто протягом більше двох десятиліть, і він був помітною фігурою в проросійському крилі української політики, у колі, в якому Манафорт знайшов кілька клієнтів", — пише видання.

Манафорт, перш ніж стати головою передвиборчого штабу Дональда Трампа у 2016 році, десять років працював консультантом проросійськи налаштованих політиків в Україні, включаючи партію "Опозиційний блок", в якій пан Медведчук був однією з трьох провідних фігур.

Манафорт пішов з передвиборчого штабу Трампа в серпні 2016 року після того, як українська влада оприлюднила записи з бухгалтерського документа, що свідчать про те, що він отримав 12,7 млн ​​доларів від проросійських політиків в Україні в рамках схеми платежів, що розслідується на предмет можливої незаконність.

У міру того, як у 2017 році в Сполучених Штатах набирало обертів розслідування російського втручання, спливло ім'я Медведчука як одного з кількох проросійських українських політиків, близьких як до Манафорта, так і до Путіна. У тому ж році агентство Reuters повідомило, що слідчі ФБР вивчили 18 телефонних дзвінків та текстових повідомлень між людьми, близькими до Трампа, та людьми, пов'язаними з Путіним, включаючи Медведчука. На той час Медведчук заперечував свою провину.

"Незрозуміло, чи торкнеться якесь потенційне кримінальне переслідування зараз в Україні — якщо його не обміняють на полонених — цього питання або зосередиться лише на його ролі в українській політиці", — зазначає The New York Times.

Зазначимо, що 30 жовтня 2017 року ФБР пред'явило Полу Манафорту звинувачення у "змові проти США", відмиванні коштів, несплаті податків, приховуванні фінансових даних, помилкових та оманливих показаннях американським органам влади та роботі лобістом іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином у США. Щоб уникнути сплати податків, він, за версією слідства, використав офшорні компанії, відмивши через них 18 мільйонів доларів, які використав у США.

Манафорт був засуджений, однак у грудні 2020 року президент США Дональд Трамп помилував його разом із 26 засудженими у рамках справи про втручання Росії у вибори в США.