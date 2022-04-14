Медведчук фигурировал в расследовании США по делу о вмешательстве России в американские выборы, — The New York Times

Кум российского президента Путина Виктор Медведчук, которого ранее задержала СБУ, является одним фигурантов расследования США о вмешательстве России в американские президентские выборы. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Его отношение к вмешательству России в выборы в Соединенных Штатах было связано с его связями с господином Манафортом, и он не упоминался как играющий центральную роль в специальном отчете прокурора или в двух федеральных судебных процессах над г-ном Манафортом.

Тем не менее, Медведчук был близок к Путину как политически, так и лично на протяжении более двух десятилетий, и он был заметной фигурой в пророссийском крыле украинской политики, в кругу, в котором Манафорт нашел несколько клиентов", — пишет издание.

Манафорт прежде, чем стать председателем предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году, десять лет работал консультантом пророссийски настроенных политиков в Украине, включая партию "Оппозиционный блок", в которой г-н Медведчук был одной из трех ведущих фигур.

Манафорт ушел из предвыборного штаба Трампа в августе 2016 года после того, как украинские власти обнародовали записи из бухгалтерского документа, свидетельствующие о том, что он получил 12,7 млн ​​долларов от пророссийских политиков в Украине в рамках схемы платежей, которая расследуется на предмет возможной незаконности.

По мере того, как в 2017 году в Соединенных Штатах набирало обороты расследование российского вмешательства, всплыло имя г-на Медведчука как одного из нескольких пророссийских украинских политиков, близких как к Манафорту, так и к Путину. В том же году агентство Reuters сообщило, что следователи ФБР изучили 18 телефонных звонков и текстовых сообщений между людьми, близкими к Трампу, и людьми, связанными с Путиным, включая Медведчука. В то время Медведчук отрицал свою вину.

"Не ясно, коснется ли какое-либо потенциальное уголовное преследование сейчас в Украине — если его не обменяют на пленных — этих вопросов или сосредоточится только на его роли в украинской политике", — отмечает The New York Times.

Отметим, что 30 октября 2017 года ФБР предъявило Полу Манафорту обвинения в "заговоре против США", отмывании средств, неуплате налогов, сокрытии финансовых данных, ложных и недостоверных показаниях американским органам власти и работе лоббистом иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США. Во избежание уплаты налогов он, по версии следствия, использовал офшорные компании, отмыв через них 18 миллионов долларов, которые использовал в США.

Манафорт был осужден, однако в декабре 2020 года президент США Дональд Трамп помиловал его вместе с 26 осужденными в рамках дела о вмешательстве России в выборы в США.

Напомним, Служба безопасности Украины успешно провела спецоперацию по задержанию бывшего нардепа от партии ОПЗЖ Медведчука вечером 12 апреля.

Зеленский предложил России обменять его на украинских пленных. Но в Кремле уже заявили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем и не имеет отношения к войне.

Также в Кремле заявили, что Медведчук не является гражданином России и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.