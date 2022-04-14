Суд арестовал 154 объекта Медведчука и его семьи

Лычаковский районный суд Львова в среду, 13 апреля, арестовал имущество Виктора Медведчука и его семьи. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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В числе арестованных 154 объектов: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.

Арестованы также доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Виктор Медведчук или его жена.

Напомним, Служба безопасности Украины успешно провела спецоперацию по задержанию бывшего нардепа от партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

В конце марта он сбежал из-под домашнего ареста, под которым находился по "угольному делу". По нему проходил и экс-президент Петр Порошенко.

ФСБ РФ пыталась вывезти экс-нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука сначала в оккупированное Россией Приднестровье, а затем в Москву. При этом СБУ задержала нардепа на выезде из Киевской области.