ДБР підозрює вже 13 митників у допомозі в імпорті "лівих" нафтопродуктів компаніями Медведчука

Співробітники Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру вже 13 працівникам митного посту "Мукачево" Закарпатської митниці у сприянні компаніям, підконтрольним депутату Верховної Ради Віктору Медведчуку, в імпорті нафтопродуктів без сплати акцизів. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Раніше у квітні ДБР повідомило про підозру трьом працівникам цього митного посту, через дії яких держбюджет втратив 7,8 мільйона гривень з тієї ж причини. Наразі підозру отримали ще десятеро.

"Протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу кума Путіна Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти - легкі та середні дистиляти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром", - зазначають у бюро.

При митному оформленні ці посадовці вдавали, що не помічали підміну, що дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на 24 мільйони гривень. Таким чином, загальна сума збитків, завданих 13 митниками збитків, за даними слідства, становить понад 31,8 мільйона гривень.

Митникам закидають неналежне виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для державних інтересів (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу).

Їм загрожує позбавлення волі терміном до п'яти років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора, оперативне супроводження – Головне оперативне управління ДБР.

Нагадаємо також, що 13 квітня львівський суд заарештував 154 об'єкти власності Медведчука та його дружини Оксани Марченко. 18 березня цей же суд вирішив заарештувати самого нардепа, який, перебуваючи раніше під домашнім арештом, зник після російського вторгнення в Україну наприкінці лютого і на той момент не був знайдений.

Проте 12 квітня українська влада повідомила про його затримання Службою безпеки України, а президент Володимир Зеленський запропонував провести з Росією обмін громадянина України Медведчука на українців, які потрапили в російський полон, на що у РФ погоджуватися не стали.

Під домашнім арештом до війни він сидів, будучи підозрюваним у держзраді та створенні терористичної організації, скоєному за попередньою змовою групою осіб. На думку слідства, так слід трактувати те, що Медведчук у 2014-2015 роках, не обіймаючи формальних посад, займався схемою постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій на підконтрольні, узгоджуючи відповідні питання з тодішнім керівництвом України та офіційними особами Росії.