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ГБР подозревает уже 13 таможенников в помощи в импорте "левых" нефтепродуктов компаниями Медведчука
Сотрудники Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении уже 13 работникам таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни в содействии компаниям, подконтрольным депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку, в импорте нефтепродуктов без уплаты акцизов. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Ранее в апреле ГБР сообщило о подозрении трем работникам этого таможенного поста, из-за действий которых госбюджет потерял 7,8 миллиона гривен по той же причине. Теперь подозрение получили еще десятеро.
"В течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума Путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты – легкие и средние дистилляты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не являющийся подакцизным товаром", - отмечают в бюро.
При таможенном оформлении эти должностные лица делали вид, что не замечали подмену, что позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на 24 миллиона гривен. Таким образом, общая сумма ущерба, нанесенного 13 таможенниками ущерба, по данным следствия, составляет более 31,8 миллиона гривен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Таможенникам вменяют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия для государственных интересов (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса).
Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Процессуальное руководство в деле осуществляет Офис генерального прокурора, оперативное сопровождение – Главное оперативное управление ГБР.
Напомним также, что 13 апреля львовский суд арестовал 154 объекта собственности Медведчука и его жены Оксаны Марченко. 18 марта этот же суд решил арестовать самого нардепа, который, будучи ранее под домашним арестом, пропал после российского вторжения в Украину в конце февраля и на тот момент не был найден.
Однако 12 апреля украинские власти сообщили о его задержании Службой безопасности Украины, а президент Владимир Зеленский предложил произвести с Россией обмен гражданина Украины Медведчука на украинцев, попавших в российский плен, на что в РФ соглашаться не стали.
Под домашним арестом до войны он сидел, будучи подозреваемым в госизмене и создании террористической организации, совершенным по предварительному сговору группой лиц. По мнению следствия, так следовало трактовать то, что Медведчук в 2014-2015 годах, не занимая формальных должностей, курировал схему поставок угля с неподконтрольных Украине территорий на подконтрольные, согласовывая соответствующие вопросы с тогдашним руководством Украины и официальными лицами России.