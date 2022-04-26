ГБР подозревает уже 13 таможенников в помощи в импорте "левых" нефтепродуктов компаниями Медведчука

Сотрудники Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении уже 13 работникам таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни в содействии компаниям, подконтрольным депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку, в импорте нефтепродуктов без уплаты акцизов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Ранее в апреле ГБР сообщило о подозрении трем работникам этого таможенного поста, из-за действий которых госбюджет потерял 7,8 миллиона гривен по той же причине. Теперь подозрение получили еще десятеро.

"В течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума Путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты – легкие и средние дистилляты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не являющийся подакцизным товаром", - отмечают в бюро.

При таможенном оформлении эти должностные лица делали вид, что не замечали подмену, что позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на 24 миллиона гривен. Таким образом, общая сумма ущерба, нанесенного 13 таможенниками ущерба, по данным следствия, составляет более 31,8 миллиона гривен.

Таможенникам вменяют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия для государственных интересов (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса).

Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Процессуальное руководство в деле осуществляет Офис генерального прокурора, оперативное сопровождение – Главное оперативное управление ГБР.

Напомним также, что 13 апреля львовский суд арестовал 154 объекта собственности Медведчука и его жены Оксаны Марченко. 18 марта этот же суд решил арестовать самого нардепа, который, будучи ранее под домашним арестом, пропал после российского вторжения в Украину в конце февраля и на тот момент не был найден.

Однако 12 апреля украинские власти сообщили о его задержании Службой безопасности Украины, а президент Владимир Зеленский предложил произвести с Россией обмен гражданина Украины Медведчука на украинцев, попавших в российский плен, на что в РФ соглашаться не стали.

Под домашним арестом до войны он сидел, будучи подозреваемым в госизмене и создании террористической организации, совершенным по предварительному сговору группой лиц. По мнению следствия, так следовало трактовать то, что Медведчук в 2014-2015 годах, не занимая формальных должностей, курировал схему поставок угля с неподконтрольных Украине территорий на подконтрольные, согласовывая соответствующие вопросы с тогдашним руководством Украины и официальными лицами России.