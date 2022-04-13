Медведчук не гражданин РФ и Кремль не знает хочет ли политик чтобы его обменивали, - спикер Кремля Песков.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что задержанный СБУ пророссийский политик Виктор Медведчук не является гражданином России и Кремль не уверен, что Медведчук хочет чтобы его обменивали на украинских пленных. Об этом со ссылкой на Пескова сообщает российское провластное информагентство ТАСС.

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"Медведчук - не гражданин РФ, и Кремль не знает, хочет ли политик, чтобы Москва участвовала в ситуации вокруг него", — сообщает издание со ссылкой на Пескова.

При этом Песков добавил, что Медведчук никогда не имел закулисных отношений с РФ, а судебный процесс над ним проводился под надуманными предлогами, но он принял непростое решение остаться на Украине

Напомним, во вторник, 12 марта Служба безопасности Украины успешно провела спецоперацию по задержанию бывшего нардепа от партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Глава СБУ Иван Баканов, комментируя спецоперацию по задержанию Медведчука, поблагодарил сотрудников СБУ, в частности контрразведчиков и следователей, которые выполняли поручения Зеленского.