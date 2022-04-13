Медведчук не громадянин РФ, і Кремль не знає, чи хоче політик, щоб його обмінювали, — спікер Кремля Пєсков

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що затриманий СБУ проросійський політик Віктор Медведчук не є громадянином Росії і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених. Про це з посиланням на Пєскова повідомляє російське провладне інформагентство ТАСС.

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"Медведчук не громадянин РФ, і Кремль не знає, чи хоче політик, щоб Москва брала участь у ситуації навколо нього", — повідомляє видання з посиланням на Пєскова.

При цьому Пєсков додав, що Медведчук ніколи не мав "залаштункових" відносин із РФ, а судовий процес над ним проводився під надуманими приводами, але він ухвалив непросте рішення залишитися в Україні.

Нагадаємо, у вівторок, 12 квітня, Служба безпеки України успішно провела спецоперацію із затримання колишнього нардепа від партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Голова СБУ Іван Баканов, коментуючи спецоперацію із затримання Медведчука, подякував співробітникам СБУ, зокрема контррозвідникам та слідчим, які виконували доручення Зеленського.