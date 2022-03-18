Суд заочно арестовал Медведчука

Лычаковский районный суд Львова избрал сбежавшему из-под домашнего ареста депутату Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Как сообщает Государственное бюро расследований, 18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя об избрании нардепу меры пресечения в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 193 Уголовного процессуального кодекса, то есть в отсутствие самого фигуранта.

Также отмечается, что ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса генерального прокурора предприняли необходимые меры для объявления Медведчука в международный розыск.

"Обращаемся к украинцам, находящимся на территории государства и за его пределами: в случае имеющейся информации о возможном местонахождении Виктора Медведчука, просим немедленно сообщать в ГБР по электронному адресу [email protected] и по телефону +38 (044) 356 40 00 (дополнительный 21-10)", - сказано также в сообщении.

Напомним, что Медведчуку 8 октября 2021 было сообщено о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111, а также части 2 статьи 28 и части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (государственная измена и создание террористической организации, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

По мнению следствия, так следовало трактовать то, что Медведчук в 2014-2015 годах, не занимая формальных должностей, курировал схему поставок угля с неподконтрольных Украине территорий на подконтрольные, согласовывая соответствующие вопросы с тогдашним руководством Украины и официальными лицами России. Медведчука по этому делу отправили под домашний арест.

10 января 2022 года эту меру пресечения было решено продлить на два месяца, однако до окончания этого срока произошло военное вторжение России в Украину и занятие российскими войсками части территории Киевской области, после чего обнаружилось, что Медведчук из-под домашнего ареста сбежал.

Напомним также, что подозрение по тем же статьям было предъявлено бизнесмену Сергею Кузяре, обеспечивавшему организацию поставок угля и контролировавшему оплату за него. Однако он, в отличие от Медведчука и других фигурантов дела, уже успел посидеть в СИЗО, но 12 января был выпущен под домашний арест.

Кроме Кузяры и Медведчука подозрения по этому же делу получили бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, а затем и пятый президент Украины, ныне депутат Рады от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. В отношении Демчишина принято решение о задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения, если скрывающийся за границей экс-министр попробует вернуться в Украину. Порошенко же ныне находится на свободе под личным обязательством.