Апелляция Порошенко: суд оставил меру пресечения в виде личного обязательства

Апелляционный суд Киева не удовлетворил апелляционную жалобу по делу народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко и оставил неизменным избранную меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

В ГБР считают, что своим решением суд подтвердил обоснованность подозрения Порошенко.

"Этим решением суд фактически признал, что подозрение депутату было вручено законным способом, является обоснованным и подтверждается надлежащими доказательствами", - отметили в бюро.

Отметим, заседание проходило несколько часов. Рассматривалась жалоба на решение Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Порошенко. Апелляционные жалобы подал Офис генерального прокурора и адвокаты экс-президента.

Пятого президента подозревают в государственной измене за поставки угля из "Л/ДНР". ГБР сообщило об этом еще в декабре 2021 года, однако политик почти месяц был в дипломатическом турне в Европе. После возвращения в Украину 17 января, Порошенко сразу же отправился в суд, чтобы выяснить, как он сказал, свой статус.

Несколько дней Печерский районный суд Киева принимал решение об избрании меры пресечения подозреваемому. Прокуратура требовала взять Порошенко под стражу и назначить ему залог в 1 млрд грн.

Однако суд решил отпустить народного депутата под личное обязательство. В свою очередь Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на это решение суда, требуя применить более жесткую меру пресечения (содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн).

28 января Киевский апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение соответствующих жалоб в связи с тем, что в суд не поступили материалы дела.

Отметим, что сегодняшнее заседание также сопровождалось митингом возле здания суда. Активисты и сторонники пятого президента установили сцену с большим экраном и колонками, выкрикивали лозунги в поддержу Порошенко и пели песни.