Печерский суд отпустил Порошенко под личное обязательство. Прокуратура просила взять нардепа под стражу с залогом в 1 млрд грн

Печерский районный суд Киева отказался брать под стражу пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко. Вместо этого он отпустил политика под личное обязательство.

«Мы не празднуем победу. Не празднуем, потому что безумный сценарий Зеленского, как абсолютного неадеквата, еще не закончился. Мы должны действовать отвественно. Очень важно, чтобы Зеленский понимал: судьба превращения в Януковича и проведение остатка жизни в Ростове — не Сейшельские острова. Несмотря на несправедливость и издевательства, через которые проходят и будет проходить моя семья, наша команда, мы призываем «зеленую» власть — поведение агрессора требуют общенационального консенсуса. Зеленский для меня оппонент. Враг для меня — Путин», — заявил после заседания суда Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы, и попросил Печерский районный суд Киева вернуть прокуратуре ходатайство об избрании меры пресечения для него. По словам адвоката Ильи Новикова, защита попросила суд дать прокуратуре шанс подать ходатайство "пусть необоснованное, но, по крайней мере, поданное без процессуальных нарушений".

Прокуратура в свою очередь требовала взять Порошенко под стражу и назначить ему залог в 1 млрд грн. Необходимость избрания такой меры пресечения сторона обвинения аргументировала характером уголовного производства, размером причиненного ущерба, а также имущественным положением Порошенко. По мнению прокуратуры, такая мера пресечения обеспечит выполнение процессуальных обязательств подозреваемым.

При этом ранее Государственное бюро расследований опубликовало "Обстоятельства и детали функционирования преступной схемы поставок в течение 2014-2015 годов угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины".

Как сообщает ГБР, в ходе досудебного расследования установлено, что фигуранты уголовного производства действовали по предварительному сговору и способствовали деятельности террористических организаций. Они совершали умышленные действия в ущерб территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

Напомним, что утром 17 января Порошенко вернулся в Киев после дипломатического турне продолжительностью в месяц. В аэропорту его встретили соратники, а сотрудники Государственного бюро расследований попытались вручить народному депутату повестку о вызове в суд и копию ходатайства о мере пресечения. В ГБР заявили, что Порошенко отказался получить документы.

Задерживать, однако, Порошенко, несмотря на решение суда, никто не стал, но он добровольно отправился в Печерский районный суд, который на протяжении 12 часов рассматривал избрание ему меры пресечения по делу о госизмене.