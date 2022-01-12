Меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину — ГБР

Органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрание меры пресечения народному депутату, пятому президенту Украины Петру Порошенко, в день его возвращения в страну, то есть 17 января.

Об этом 12 января сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сотрудники ГБР еще 17 декабря пытались вручить повестку о вызове Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении. После этого следователь обратился в Печерский райсуд Киева с соответствующим ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Но Порошенко с 17 декабря находился за границей и в суд он не явился в назначенный день. Более того, он заранее публично заявил, что не собирается нарушать свои планы из-за вызова, так как считает дело против него сфабрикованным.

В ГБР же просто констатировали факт — пятый президент Украины уклонился от явки в суд.

"Уклонение пятым президентом Украины от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд может расцениваться как один из рисков, что дает основание следственному судье для постановления решения о применении наиболее строгой меры пресечения", — сказано в заявлении ГБР.

Накануне адвокат политика Игорь Головань заявил, что суд уже вынес решение о задержании Порошенко с целью принудительной доставки его в суд. При этом, по его словам, Офис генпрокурора и Печерский суд почему-то скрывали существование документа.

В свою очередь сам Порошенко сообщил, что 17 января он вернется в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием.