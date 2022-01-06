Порошенко: "17 января вернусь в Киев, чтобы явиться в суд"

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вернется в Украину 17 января. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием", — написал Порошенко.

Сейчас он находится в командировке в Европе, а в Украине ему выдвинули подозрение в государственной измене и содействии терроризму.

Бывший президент также написал, что возвращается "не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии".

Напоминаем, 20 декабря Государственное бюро расследований объявило Порошенко подозрение в государственной измене за поставки угля из "Л/ДНР". По словам экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, генеральный прокурор Ирина Венедиктова не поставила свою подпись под подозрением Петру Порошенко. Позже эту информацию подтвердили в Службе безопасности Украины.

После этого Петр Порошенко записал видеообращение, в котором сообщил, что планирует вернуться в Украину в первой половине января 2022 года. Он добавил, что после возвращения собирается "поговорить о государственной измене и о содействии в финансировании терроризма".

Петра Порошенко несколько неожиданно поддержали в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Бывший первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил, что подозрение бывшему президенту Петру Порошенко связано с расследованием в отношении нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука.