Уже есть решение о задержании Порошенко и его принудительной доставке в суд — адвокат

Суд вынес решение о задержании народного депутата Петра Порошенко с целью принудительной доставки его в суд. Об этом 12 января заявил адвокат нардепа Игорь Головань во время брифинга.

По его словам, также существует ходатайство Офиса генерального прокурора о применении к Порошенко меры пресечения.

"Офис генпрокурора и Печерский суд почему-то скрывают, что существует некое решение о задержании Порошенко с целью его доставки в суд, и существует ходатайство Офиса генерального прокурора о применении к Порошенко меры пресечения", — сказал Головань.

Адвокаты нардепа обратились в Печерский суд с ходатайством относительного того, что о таких решениях нужно сообщать заранее, отметил Головань.

Он добавил, что пятого президента Украины не нужно принудительно доставлять в суд, так как он сам собирается туда поехать, как только вернется в Украину.

Сейчас Порошенко находится в Польше, куда он отправился как раз в тот день, когда ГБР пыталось вручить ему повестку о вызове на допрос. Политик заявил, что планировал поездку заранее. Но в Государственном бюро сомневаются в этом.

Дело в том, что в ходе следственных действий от авиакомпании получена информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19:04 17 декабря — через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове.

Порошенко объявили подозрение в государственной измене за поставки угля из "Л/ДНР". Народный депутат категорически не согласен с обвинением и собирается 17 января вернуться в Украину, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором.