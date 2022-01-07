Дело о госизмене: Порошенко купил билеты на самолет после попытки вручения повестки, — ГБР

В Государственном бюро расследований высказали сомнения в том, что пятый президент Украины Петр Порошенко заранее планировал поездку в Европу, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В четверг, 6 января, в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства ГБР об аресте имущества экс-президента Укураины его адвокат заявил о заранее сформированном плане поездки Петра Порошенко в страны Евросоюза.

"В то же время следователи ГБР установили, что Петр Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручения ему повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий.

В ходе следственных действий от авиакомпании получена информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19:04 17 декабря — через несколько часов после того, как следователи ДБР пытались вручить ему повестку о вызове. Поэтому заявления адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют действительности", — говорится в сообщении.

В ГБР ждут возвращения пятого президента Украины для проведения следственных действий.

17 декабря 2022 года Печерский районный суд Киева поддержал ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество бывшего президента Украины, народного депутата Петра Порошенко.

Буквально за несколько часов до решения Печерского суда Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января, "чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием".

Напомним, украинские правоохранители подозревают Петра Порошенко в содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" путем организации приобретения угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства, в результате чего энергетическая сфера Украины оказалась в зависимости от России и террористических организаций.