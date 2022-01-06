Дело о госизмене: Печерский суд арестовал имущество Петра Порошенко

Печерский районный суд Киева поддержал ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество бывшего президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, сообщает Офис генерального прокурора.

Суд объявил решение в четверг, 6 января.

"Печерским районным судом г. Киева рассмотрено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об аресте имущества подозреваемого в уголовном производстве пятого президента Украины, полномочия которого прекращены.

Судом принято решение о наложении ареста на имущество подозреваемого, принадлежащего ему по праву собственности в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества. В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и т.д.", — говорится в сообщении.

По данным онлайн-сервиса проверки компаний YouControl Петр Порошенко упоминается в числе участников и бенефициаров около 100 компаний разных видов деятельности.

Напомним, украинские правоохранители подозревают Петра Порошенко в содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" путем организации приобретения угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства, в результате чего энергетическая сфера Украины оказалась в зависимости от России и террористических организаций.

Сейчас бывший президент находится в Европе.

Буквально за несколько часов до решения Печерского суда Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января, "чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием".

Бывший президент также написал, что возвращается "не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии".

Напомним, Петра Порошенко поддержали в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Бывший первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил, что подозрение бывшему президенту Петру Порошенко связано с расследованием в отношении нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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