Порошенко потратил почти 11 млн грн на юристов после объявления ему подозрения в госизмене

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, которого обвинили в конце декабря в государственной измене, сразу же воспользовался услугами опытных юристов. За работу бывший лидер Украины заплатил 10,9 миллиона гривен.

Об этом говорится в Едином государственном реестре деклараций.

Так, в декларации от 6 января он отчитался об огромных расходах на юридические услуги.

Отмечается, что оплата юридических услуг производилась в Украине.

29 декабря 2021 года Порошенко оплатил юридические услуги в размере 10,9 миллиона гривен.

Отметим, Петр Порошенко увеличил расходы на юристов после объявления ему подозрения в госизмене.

Украинские правоохранители подозревают Петра Порошенко в содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" путем организации приобретения угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства, в результате чего энергетическая сфера Украины оказалась в зависимости от России и террористических организаций.

После того, как сотрудники Государственного бюро расследований 17 декабря пытались вручить ему повестку, Порошенко, как заявили в пресс-службе "Европейской солидарности", отбыл в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".

В Государственном бюро расследований высказали сомнения в том, что пятый президент Украины Петр Порошенко заранее планировал поездку в Европу, и заявили, что экс-президент купил билеты на самолет за пару часов до вылета.

Сейчас бывший президент находится в Европе. Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января, "чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием".

Ранее Печерский районный суд Киева поддержал ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество бывшего президента Украины. По данным онлайн-сервиса проверки компаний YouControl, Петр Порошенко упоминается в числе участников и бенефициаров около 100 компаний разных видов деятельности.