Прокуратура потребовала арестовать Порошенко или назначить ему залог в 1 млрд грн, ГБР опубликовало подробности обвинения

В Печерском районном суде Киева представитель прокуратуры попросил применить к бывшему президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей и определить залог в 1 млрд грн, сообщает НВ.

Необходимость избрания такой меры пресечения сторона обвинения аргументировала характером уголовного производства, размером причиненного ущерба, а также имущественным положением Порошенко. По мнению представителя прокуратуры, такая мера пресечения обеспечит выполнение процессуальных обязательств подозреваемым.

В это же время Государственное бюро расследований опубликовало "Обстоятельства и детали функционирования преступной схемы поставок в течение 2014−2015 годов угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям „ЛНР" и „ДНР" группой граждан Украины",

Схема снабжения углем

Как сообщает ГБР, в ходе досудебного расследования установлено, что фигуранты уголовного производства действовали по предварительному сговору и способствовали деятельности террористических организаций. Они совершали умышленные действия в ущерб территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

План предполагал, что Российская Федерация поначалу искусственно создает дефицит угля для энергогенерирующих предприятий Украины. Для этого РФ ограничила поставки угля в Украину со своей территории по еще действующим договорам купли-продажи.

"Своими умышленными действиями по предварительному сговору граждане Порошенко, Медведчук, Кузяра и Демчишин способствовали деятельности террористических организаций "Л/ДНР", обеспечивая приобретение угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства Украины.

В результате таких действий энергетическая отрасль Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций "Л/ДНР". В свою очередь Россия получила более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела и ведения подрывной деятельности против нее", — подводится итог.

В свою очередь, данные Порошенко появились и в базе разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел. По запросу Службы безопасности Украины он находится во всеукраинском розыске с 24 декабря 2021 года. Отмечается, что в отношении исчезнувшего гражданина имеется разрешение суда на его задержание для привода в суд.

Напомним, что утром 17 января Порошенко вернулся в Киев после своего месячного дипломатического турне. В аэропорту его встретили соратники, а сотрудники Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове в суд и копию ходатайства о мере пресечения. Но он отказался получить документы, заявили в ГБР.

Задерживать, однако, Порошенко, несмотря на решение суда, никто не стал, но он добровольно отправился в Печерский районный суд, который сейчас рассматривает избрание ему меры пресечения по делу о госизмене.