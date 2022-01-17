Дело о госизмене: Порошенко попросил суд вернуть прокуратуре ходатайство о мере пресечения

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы, и попросил Печерский районный суд Киева вернуть прокуратуре ходатайство об избрании меры пресечения для него. Об этом сообщает УП.

Суд продолжает рассматривать вопрос об избрании меры пресечения для Петра Порошенко по делу о госизмене.

По словам адвоката Ильи Новикова, защита попросила суд дать прокуратуре шанс подать ходатайство "пусть необоснованное, но, по крайней мере, поданное без процессуальных нарушений".

"Никаких доказательств, и по сути отсутствуют сообщения о том, что мне соответствующим закону образом было вручено подозрение. Подозреваемым себя не считаю. Фальсификации материалов дела, осуществляемые прокурорами, не принимаю…

Закон требует, чтобы генеральный прокурор подписала подозрение, – она не подписывает. Закон требует, чтобы глава Верховной Рады был проинформирован, – он не проинформирован. Закон требует, что если есть поручение, то должен быть определен прокурорский работник отдельным документом, – он не определен», — заявил Порошенко.

По словам экс-президента, в аэропорту также готовилась провокация против него, но ей помешало "наличие сотен камер".

Представитель прокуратуры заявил суду, что нарушений не было, так как подозрение может подписывать заместитель генпрокурора, а уведомление о подозрении прокуроры могут осуществлять по поручению в письменном виде.

Напомним, утром 17 января Порошенко вернулся в Киев после своего месячного дипломатического турне. В аэропорту его встретили соратники.

При прохождении пограничного контроля сотрудники Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове в суд и копию ходатайства о мере пресечения. Но политик отказался получить документы, заявили в ГБР.

Порошенко отправился в Печерский суд, который рассматривает избрание ему меры пресечения по делу о госизмене.