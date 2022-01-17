Порошенко заявил, что ему пытались навязать бесплатного адвоката. В ГБР все опровергают

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил во время заседания в Печерском суде, что в рамках уголовного производства о поставках угля из ОРДЛО ему пытались навязать государственного бесплатного адвоката, хотя у него уже есть два защитника.

В свою очередь в Государственном бюро расследований опровергли такую информацию, сообщила пресс-служба ГБР.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства распространения этой информации, после чего будет дана правовая оценка таким действиям, подчеркнули в ГБР.

При этом Порошенко утверждает, что бесплатного адвоката ему пытались предоставить намеренно и он расценивает такую попытку как провокацию и попытку нарушения его права на защиту в суде.

"Власть предприняла попытку незаконно назначить мне бесплатного адвоката, несмотря на то, что у меня есть защитники. По этому поводу я буду обращаться в правоохранительные органы, по поводу нарушения моего права на защиту", — сказал Порошенко в ходе судебного заседания.

Напомним, утром 17 января Порошенко вернулся в Киев после своего месячного дипломатического турне. В аэропорту его встретили сотни (если не тысячи) соратников, которые устроили полномасштабный митинг в поддержку пятого президента.

Во время прохождения пограничного контроля сотрудники ГБР снова пытались вручить Порошенко повестку о вызове в суд и копию ходатайства о мере пресечения. При этом политик отказался получить документы, заявили в ГБР.

Лидер партии "Европейская солидарность" сразу же отправился в Печерский суд, где его уже ждали следователи и судья, чтобы избрать меру пресечения по делу о госизмене.

В то же время, по версии самого Порошенко, он приехал в суд по собственной воле, чтобы разъяснить ситуацию, о которой он узнал из СМИ, а не от сотрудников ГБР.