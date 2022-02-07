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Тип
Внезапно Внезапно
Категория
Политика
Дата публикации

Путин предложил Порошенко политическое убежище в России

Путин предложил Порошенко политическое убежище в России

Глава Российской Федерации Владимир Путин предложил пятому президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище, если у последнего возникнет потребность в такой защите.

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции по итогу шестичасовых переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Я тогда иронизировал по этому вопросу. Но сегодня могу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения", — сказал Путин.

Российский лидер также назвал "чрезмерным преследование Порошенко в Украине как "осударственного преступника".

Что касается других заявлений Путина в отношении Украины после переговоров с Макроном, то они никак не отливаются от его предыдущих высказываний. В частности, российский президент в который раз сказал, что его беспокоит якобы "существующая дискриминация русскоязычного населения в Украине"

Новость дополняется...

Автор:
Вита Молодан