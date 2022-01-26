ГБР призывает Порошенко прекратить манипуляции и сотрудничать со следствием: ждут на новый допрос

Государственное бюро расследований призывает пятого президента Украины, народного депутата Украины Петра Порошенко прекратить манипулировать общественным мнением и, наконец, начать выполнять решение суда по избранию ему меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве напомнили, что 19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности:

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти документы, дающие право выезда за границу;

прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы.

"В то же время подозреваемый выполнил решение суда в части передачи в Государственную миграционную службу своих четырех паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта только 24 января 2022 года, уже после публичного освещения факта игнорирования им решения суда", — сообщили в ГБР.

Кроме того, на 16.00 в этот же день Петр Порошенко был вызван в ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого.

"Для создания видимости выполнения возложенных судом на него обязанностей подозреваемый явился в ГБР, однако вскоре покинул помещение, не дождавшись следователя. При этом его команда успела снять видео, будто бы в ГБР никто не ожидал, хотя адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут", — говорится в сообщении.

Следующий раз следователь ГБР ожидает Петра Порошенко на 11.00 31 января 2022 года, подчеркнули в ведомстве.

Отметим, украинские правоохранители подозревают Петра Порошенко в содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" путем организации приобретения угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства, в результате чего энергетическая сфера Украины оказалась в зависимости от России и террористических организаций.

Ранее в ГБР заявили о том, что будут обжаловать меру пресечения в виде личного обязательства, которую 19 января назначил Печерский суд пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене. Также такое намерение озвучили и в Офисе генерального прокурора.