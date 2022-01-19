ГБР обжалует меру пресечения в виде личного обязательства для Порошенко

В Государственном бюро расследований (ГБР) заявили о том, что будут обжаловать меру пресечения в виде личного обязательства, которую 19 января назначил Печерский суд пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Мы считаем, что решение суда касаемо меры пресечения пятого президента Украины не обеспечит соответствующего поведения подозреваемого Петра Порошенко, и поэтому сторона обвинения имеет все основания для его апелляции", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в решении судья констатировал "законность и обоснованность" подозрения Порошенко.

Напомним, сторона обвинения просила о мере пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен. Прокуроры отмечали, что Порошенко может давить на свидетелей, препятствовать следствию, скрывать доказательства.

Отметим, что обжаловать оглашенную меру пресечения собирается и защита Порошенко.

Как считает Петр Порошенко, мера пресечения в виде личного обязательства будет препятствовать его политической деятельности как внутри страны, так и за рубежом. Ведь на политика наложены обязательства не выезжать за пределы Киева и области, а также он должен сдать загранпаспорт.

"Речь должна идти не только про апелляцию... мы надеемся на ответную реакцию международных партнеров, мы будем просить об этом. Свою политическую деятельность я буду активно вести, включая зарубежные поездки, которые были заранее запланированы", — сказал Порошенко, выступая в суде.

Отметим, 19 января Печерский районный суд Киева отказался брать под стражу пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко. Вместо этого он отпустил политика под личное обязательство.

Напомним, что утром 17 января Порошенко вернулся в Киев после дипломатического турне продолжительностью в месяц. В аэропорту его встретили соратники, а сотрудники Государственного бюро расследований попытались вручить народному депутату повестку о вызове в суд и копию ходатайства о мере пресечения. В ГБР заявили, что Порошенко отказался получить документы.

Украинские правоохранители подозревают Петра Порошенко в содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" путем организации приобретения угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства, в результате чего энергетическая сфера Украины оказалась в зависимости от России и террористических организаций.