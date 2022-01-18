Порошенко разыгрывает спектакль, делая из себя Навального. Почему ему это не поможет в деле о госизмене?

Сегодня уже очевидно, что пятый президент Украины Петр Порошенко, сбежав за границу после того, как стало понятно, что ему будут предъявлять новое серьезное обвинение в государственной измене, просто пытался выиграть время. Для чего? Чтобы успеть подготовиться к новому спектаклю, которым он сегодня пытается конвертировать угрозу попасть в тюрьму в политический рейтинг на будущие выборы.

17 декабря 2021 года следователи Государственного бюро расследований чуть ли не бежали за народным депутатом Петром Порошенко возле здания Верховной Рады, чтобы вручить ему повестку с вызовом на допрос. Это явно было сюрпризом для пятого президента, который, увидев следователей, буквально прыгнул в автомобиль и крикнул своему водителю: "Поехали, е… твою мать!"

Буквально через несколько часов Порошенко увидели в аэропорту "Борисполь": по данным СМИ, он купил авиабилеты в Турцию сразу же после попытки вручить ему повестку, хотя в партии "Европейская солидарность" стали уверять, что это была запланированная заранее поездка.

Порошенко в аэропорту "Борисполь" покидает Украину 17 декабря 2021 года

В результате Порошенко почти месяц пробыл за границей, что в его партии назвали "дипломатическим турне в Турцию и Польшу". Однако в "ЕС" упомянули лишь о двух мероприятиях, в которых якобы принимал участие пятый президент Украины: в Стамбуле встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем, а в Польше участие в конференции "Россия — Украина — НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге”.

Очевидно же, что для участия в двух мероприятиях достаточно максимум двух дней, а никак не месяц. Из ряда фактов следует, что загнанный в угол неожиданным разворотом уголовного производства против Виктора Медведчука и в его сторону Петр Порошенко воспользовался тем, что выезд из Украины ему еще не запрещен, а потому сбежал из страны, чтобы получить время для юридической подготовки, на которую он потратил круглую сумму в 11 млн грн, и для раздумий, что делать дальше.

И ничего лучшего политтехнологи нардепа Порошенко за это время не придумали, как разыгрывать из происходящего очередной фарс с лозунгами о политическом преследовании и "лепить" Петру Алексеевичу образ "оппозиционера, оказавшегося под катком давления властей".

Что вчера, 17 января, и начала делать команда пятого президента с ним во главе. Для этого Петра Порошенко пересадили с чартерного самолета, которыми он передвигался по миру все последние годы, в обычный рейсовый самолет, да еще и авиакомпании-лоукостера WizzAir, да еще и не в бизнес-класс, а в эконом, чтобы максимально продемонстрировать обществу, будто бы власть взялась "прессовать" такого же обычного гражданина, который, как и все украинцы, экономит на перелетах.

Порошенко с женой Мариной летит в Киев лоукостерной авиакомпанией WizzAir 17 января 2022 года. Фото: Севгиль Мусаева, УП

В такое можно было бы поверить, если бы Петр Порошенко хоть раз до этого пользовался услугами дешевых авиакомпаний и эконом-классом, но это вчера произошло впервые (не считая полета бизнес-классом престижной авиакомпании British Airlines в сентябре 2018 года). Но все украинцы помнят, что из себя представляет пятый президент страны и как он любит тратить деньги на комфорт. Вспомнить хотя бы его новогодний вояж 4 года назад на Мальдивы, куда Порошенко летел частным самолетом вместе с 7 пассажирами, да еще, по данным СМИ, без прохождения паспортного контроля под подставными именами — чтобы об этой поездке никто не узнал. Тогда, по подсчетам журналистов, пятый президент Украины потратил на недельный отдых по меньшей мере полмиллиона долларов. Сложно после этого себе вдруг представить Петра Порошенко рядовым украинцем, летающим лоукостерами. Но сегодня лидеру "Европейской солидарности" по советам политтехнологов необходимо предстать перед обществом именно в таком свете.

Для этого супруга экс-гаранта Марина Порошенко, известная своей страстью к дорогим брендовым вещам и любовью тратить десятки тысяч долларов в самом дорогом бутике Киева SanaHunt, для перелета из Варшавы в Киев была специально одета в дешевый серый пуховик, чтобы походить на обычную украинку, коих миллионы.

Петр Порошенко пьет кофе с женой Мариной на камеры журналистов в аэропорту Варшавы. Фото: Севгиль Мусаева, УП

По прилету в Киев супруги Порошенко из самолета пересели в бюджетный автомобиль марки Reno, чего тоже никогда не происходило с пятым президентом Украины, который для передвижения по стране последние 10 лет использовал только люксовые автомобили Mercedes S-класса. Именно на таком автомобиле он еще 17 декабря убегал от следователей ГБР. Но сегодня для правильной картинки на камеры журналистов можно потерпеть и поездить на менее комфортабельной машине.

Порошенко уезжает из аэропорта "Киев" на бюджетном автомобиле. Фото: газета "День"

Ну и самое главное. Ради дополнительного символизма, для подкрепления нужного на сегодняшний день образа, в Украину Порошенко вернулся 17 января — ровно год назад в этот же день в Россию вернулся оппозиционер Алексей Навальный, которого по прилету задержали правоохранители по делу "Ив Роше". Этого бы никто не заметил, если бы сам Порошенко об этом не упомянул, выступая перед прессой. Просто так ли?

"Оказывается, Навальный прилетел в Москву 17 января. Мы не выбирали эти ассоциации, но такое, знаете, self explain (сами объясните)", — заявил Петр Порошенко.

Все это плюс организованные митинги под аэропортом в Киеве и под зданием Печерского районного суда говорит о том, что последний месяц пребывания за границей Петр Порошенко и его соратники готовили сценарий, как выйти из истории о государственной измене и поддержке терроризма на востоке Украины при поставках с оккупированных территорий угля максимально красиво и выгодно для его политического будущего. Но почему весь этот спектакль с полетом в эконом-классе, поездкой в дешевом автомобиле, переодетой Мариной Порошенко и попытками "слепить" из себя "украинского Навального" вряд ли помогут пятому президенту Украины получить поддержку украинского общества, которой бы можно было защититься от уголовного преследования?

Образ олигарха Петра Порошенко настолько крепок, и вероятность, что его политтехнологам в короткий срок удастся выстроить ему образ обычного украинца, ставшего жертвой политических преследований властей, ничтожно низка. А образ Навального — и подавно. Антирейтинг Петра Порошенко, согласно последним результатам социологического исследования группы "Рейтинг", составляет внушительные 47% украинцев, которые не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. Проголосовали бы за него, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, всего 13,4% украинских избирателей, определившихся со своим выбором. С таким высоким антирейтингом и низким рейтингом превратиться снова в "любимчика народа" за счет поездки в эконом-классе кажется очень маловероятным. Попытки другого крупного политического игрока Виктора Медведчука выстроить себе образ жертвы "режима" после объявления ему подозрения в государственной измене не увенчались успехом — украинцы проявили равнодушие к его судьбе. Согласно результатам последнего социологического исследования компании SOCIS, рейтинг Медведчука упал до ничтожных 1,4%, а антирейтинг вырос до 19,8%. Все это говорит о том, что в случае с пребывавшими во власти десятки лет политиками общество, скорее, поверит в то, что они виноваты в инкриминируемых им преступлениях, чем в то, что власть избавляется от политических конкурентов. Украинцы уже насмотрелись столько шоу под названием "власть ущемляет оппозицию" с кучей проплаченных митингов и красноречивых речей политиков, что на них это уже почти не действует. Это на заре эпохи Виктора Януковича, при котором за решетку была отправлена Юлия Тимошенко, к последней еще просыпалось у рядовых граждан какое-то сочувствие. Но после ее освобождения все помнят лозунг на Майдане "Юлі волю, але не владу". Уже тогда украинцы перестали верить бывшим президентам или премьер-министрам, что подтверждают и результаты всех последних выборов и социологических исследований. На любого, кто пребывал в Украине у власти, общество возлагает всю полноту ответственности за низкий уровень своей жизни, а потому избиратели, скорее, поверили бы новому человеку в политике, что, собственно, случилось в последние президентские выборы, на которых победил Владимир Зеленский (хотя сегодня кажется, что и его путь повторить будет уже сложно). Но этим человеком сооснователю Партии регионов Петру Порошенко, пробывшему в украинской политике и власти уже более 20 лет в разных ипостасях и разных партиях, уже точно не стать. Количество политических и коррупционных скандалов в биографии Петра Порошенко настолько высоко, что обычному украинцу будет очень сложно поверить в его невиновность и в деле о поставках угля из "Л/ДНР", по которому его сегодня подозревают в государственной измене.

Стоит хотя бы вспомнить последний и один из самых громких коррупционных скандалов, который, по сути, и сыграл существенную роль в том, что Порошенко проиграл президентские выборы в 2019 году. Речь о деле Олега и Игоря Гладковских, известных также по фамилии Свинарчуки, которым НАБУ вменило хищение не менее 250 млн грн на схемах контрабандных поставок деталей и запчастей для украинской армии по ценам, завышенным в 2-4 раза. Главный фигурант громкого дела Олег Гладковский — бизнес-партнер Петра Порошенко, а в схемах поставок контрабандных запчастей и деталей для военной техники участвовало принадлежавшее тогда пятому президенту предприятие "Кузница на Рыбацком".

Ни тогда, ни сейчас, ни когда-либо Петр Порошенко не брал на себя моральную и политическую ответственность за свои поступки. Как типичный политик он всегда тянул одеяло на себя, если происходило что-то условно хорошее и даже если к этому он не имел никакого отношения, но если же ему вменяли что-то плохое — он тут же открещивался от этого, старался вообще не комментировать, а если и приходилось, то "вешал" ответственность на кого угодно извне (на политических конкурентов, на СМИ, на Кремль), но только не на себя.

Это не помогло ему ни на выборах 2019 года, ни поможет и сегодня. Если проанализировать весь вчерашний день, то Петр Порошенко ни разу не прокомментировал, собственно, то, что ему вменяют ГБР и СБУ, вместо этого он "кормил" своих сторонников лишь политическими лозунгами, делая вид, что его ни в чем не подозревают.

А в чем его подозревают? 20 декабря Государственное бюро расследований объявило Петру Порошенко о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористов на востоке Украины. Следствие подозревает, что Петр Порошенко сразу после того, как стал президентом Украины в 2014 году, вошел в сговор с российскими властями по поставкам в Украину угля с оккупированных РФ территорий Донецкой и Луганской областей, в котором переговорщиком между Порошенко и РФ выступил кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук.

Порошенко вменяют соучастие в этой схеме на уровне срыва поставок угля из Южно-Африканской Республики для того, чтобы заключить контракты на покупку угля через подставные фирмы у боевиков "Л/ДНР" за наличные деньги.

По версии СБУ и ГБР, в сговоре со стороны РФ принимали участие помощник Путина Владислав Сурков и замглавы российского правительства Дмитрий Козак, с которыми с помощью "переговорщика" Виктора Медведчука и договорился о поставках угля с оккупированного Донбасса в Украину Петр Порошенко. Роль последнего заключалась в координации действий украинских властей, административном воздействии на ключевых лиц и конспирации этой деятельности. Следствие установило, что в конце ноября 2014 года Порошенко давил на руководство Министерства энергетики и компании "Центрэнерго" с требованием принимать необходимые решения для осуществления схемы. В результате за 2015 год боевики "Л/ДНР” получили от украинских властей почти 13 млн долларов за поставку угля.

Обвинения более, чем серьезные. И правоохранители явно имеют весомые аргументы, чтобы их предъявить экс-президенту. 6 января Печерский районный суд в рамках данного уголовного производства арестовал все личное имущество Петра Порошенко, в том числе его акции в ряде частных компаний. 17 января прокуратура в этом же суде потребовала от судьи арестовать самого Порошенко либо выпустить его с правом под залог в ни много ни мало 1 млрд грн.

Вряд ли все это "перекроет" полет Порошенко в эконом-классе и заявления о том, что "Зеленский превратился в Януковича", преследующего "украинского Навального”. Но ради того, чтобы остаться во власти и продолжать обслуживать свои бизнес-интересы, Петр Порошенко будет и дальше разыгрывать эту карту, несмотря на то, что она явно проигрышная.