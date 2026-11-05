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Украина получила от ЕС еще €4,36 млрд: куда направят средства

Украина получила еще €4,36 млрд от ЕС
Украина получила еще €4,36 млрд от ЕС

Украина получила от Европейского Союза еще 4,36 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan. Из этой суммы €3,7 млрд составляет макрофинансовая помощь, еще €660 млн – финансирование оборонного компонента.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Сергея Корецкого.

По словам премьер-министра, средства макрофинансовой помощи будут направлены на приоритетные расходы государственного бюджета, а оборонную часть — на первоочередные нужды Сил обороны.

Корецкий подчеркнул, что финансовая поддержка ЕС остается критически важной для сохранения финансовой устойчивости государства и укрепления обороноспособности в условиях постоянных российских атак.

Ukraine Support Loan рассчитан на 2026-2027 годы и предусматривает в целом €90 млрд поддержки Украины. Из них €60 млрд должны быть направлены на оборонные нужды, еще €30 млрд — на бюджетную поддержку.

В 2026 году Украина предусмотрена до €45 млрд в рамках этого механизма: €28,3 млрд для оборонного сектора и €16,7 млрд бюджетной поддержки.

Напомним, в октябре Украина уже получила от ЕС €1,2 млрд на оборонные нужды. Тогда средства также поступили в рамках Ukraine Support Loan и направлены на первоочередные потребности украинской обороны.

Автор:
Татьяна Гойденко

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