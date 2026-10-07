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Новости
Дата публикации

Украина получила от ЕС новый транш в 1,2 млрд евро на оборонные нужды

Евро
ЕС перечислил Украине еще 1,2 млрд евро / Unsplash

Украина получила очередные 1,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, средства будут направлены на финансирование первоочередных нужд украинской обороны.

С учетом этого поступления общий объем оборонного финансирования от ЕС по этой программе приблизился к отметке в 13 миллиардов евро.

"Продолжаем работать с европейскими партнерами, чтобы все остальное предусмотренное финансирование поступило вовремя и в полном объеме", - подчеркнул Корецкий.

Премьер-министр также выразил благодарность президенту Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, еврокомиссару Андрюсу Кубилюсу и всем государствам-членам ЕС за непреклонную поддержку Украины и укрепление ее обороноспособности.

Напомним, Украина получила 3,3 млрд евро от ЕС на закупку дронов и ракет. Финансовый транш поступил в рамках действующей кредитной программы Ukraine Support Loan для срочного покрытия оборонных нужд Сил обороны Украины.

Автор:
Татьяна Бессараб

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