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Україна отримала від ЄС новий транш у 1,2 млрд євро на оборонні потреби
Україна отримала чергові 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan.
Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
За його словами, кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб української оборони.
З урахуванням цього надходження загальний обсяг оборонного фінансування від ЄС за цією програмою наблизився до позначки у 13 мільярдів євро.
"Продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно і в повному обсязі", - наголосив Корецький.
Прем'єр-міністр також висловив подяку президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісару Андрюсу Кубілюсу та всім державам-членам ЄС за непохитну підтримку України та зміцнення її обороноздатності.
Нагадаємо, Україна отримала 3,3 млрд євро від ЄС на закупівлю дронів і ракет. Фінансовий транш надійшов у межах чинної кредитної програми Ukraine Support Loan для термінового покриття оборонних потреб Сил оборони України.