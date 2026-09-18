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ЄС спрямує мінімум 10 млрд євро на спільні оборонно-промислові ініціативи з Україною

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ЄС спрямує мінімум 10 млрд євро на спільні оборонно-промислові ініціативи з Україною / Shutterstock

Європейський Союз планує спрямувати щонайменше 10 млрд євро на фінансування нових спільних оборонно-промислових проєктів з Україною за рахунок залишків коштів програми SAFE.

Про це пише Dilo з посиланням на дані "Укрінформ" та заяву речника Єврокомісії Тома Реньє на брифінгу в Брюсселі.

За словами представника Єврокомісії, запуск нової програми спільних ініціатив раніше анонсувала президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн. Озвучена сума в 10 млрд євро є мінімально гарантованим порогом на поточний момент, проте остаточний обсяг бюджету залежатиме від процедури фіналізації останніх кредитних угод у межах SAFE, включно із затвердженням відповідного плану Угорщини.

Реньє пояснив, що механізм використання ресурсів зберігатиме базову логіку фонду SAFE: кредити оформлюватимуть країни-члени блоку, проте українські підприємства братимуть пряму участь у спільних виробництвах і зможуть повною мірою отримувати вигоду від залученого фінансування.

Нагадаємо, Україна отримала 3,3 млрд євро від ЄС на закупівлю дронів і ракет. Фінансовий транш надійшов у межах чинної кредитної програми Ukraine Support Loan для термінового покриття оборонних потреб Сил оборони України.

Автор:
Максим Кольц

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