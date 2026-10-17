Росія вп’яте атакувала "Запоріжсталь": по комбінату загалом випустили 23 балістичні ракети

Російські війська 17 жовтня вп’яте атакували металургійний комбінат "Запоріжсталь". Вдосвіта по підприємству випустили шість балістичних ракет, пошкодивши внутрішню енергетичну та логістичну інфраструктуру, а також виробничі майданчики доменного виробництва.

Про це інформує Dilo з посиланням на групу "Метінвест".

Загиблих і поранених унаслідок нового удару немає. У компанії зазначили, що працівники вчасно перейшли до укриттів.

Підприємство після попередніх атак так і не повернулося до нормального виробничого режиму. Наразі працівники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів та відновлювати пошкоджені об’єкти.

"Дякую кожному, хто не втрачає віри в себе та українську металургію, кожному, хто бореться. У цьому – наша головна цінність, якої росіяни не можуть у нас відібрати", – заявив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

По комбінату випустили вже 23 ракети

Починаючи із серпня "Запоріжсталь" зазнала п’яти масованих балістичних атак – 11 та 27 серпня, 12 та 17 вересня і 17 жовтня.

Загалом за цей час російські війська випустили по підприємству 23 балістичні ракети. Внаслідок атак загинули вісім працівників комбінату, ще 31 металург дістав поранення різного ступеня тяжкості.

Після удару 11 серпня весь виробничий комплекс "Запоріжсталі" зупинили. Частину технологічних процесів згодом відновили на мінімально необхідному рівні, щоб підтримувати обладнання в безпечному стані та уникнути техногенних ризиків. Водночас до звичайного режиму виробництва комбінат досі не повернувся.

Через постійні обстріли на підприємстві також розширили мережу захисних споруд і встановили додаткові мобільні укриття поблизу місць проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

Нагадаємо, 17 вересня Росія вчетверте атакувала "Запоріжсталь", випустивши по підприємству дві балістичні ракети. Тоді було пошкоджено обладнання, будівлі цехів та залізничну інфраструктуру, один працівник дістав поранення.