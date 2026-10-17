Россия в пятый раз атаковала "Запорожсталь": по комбинату в общей сложности выпустили 23 баллистические ракеты

Российские войска 17 октября в пятый раз атаковали металлургический комбинат "Запорожсталь". На рассвете по предприятию выпустили шесть баллистических ракет, повредив внутреннюю энергетическую и логистическую инфраструктуру, а также производственные площадки доменного производства.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на группу " Метинвест ".

Погибших и раненых по причине нового удара нет. В компании отметили, что работники вовремя перешли к укрытиям.

Предприятие после предварительных атак так и не вернулось в нормальный производственный режим. Работники продолжают ликвидировать последствия обстрелов и восстанавливать поврежденные объекты.

"Благодарю каждого, кто не теряет веры в себя и украинскую металлургию, каждого, кто борется. В этом – наша главная ценность, которую россияне не могут у нас отобрать", – заявил операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

По комбинату выпустили уже 23 ракеты

Начиная с августа "Запорожсталь" подверглась пяти массированных баллистических атак - 11 и 27 августа, 12 и 17 сентября и 17 октября.

Всего за это время российские войска выпустили по предприятию 23 баллистических ракеты. В результате атак погибли восемь работников комбината, еще 31 металлург получил ранения разной степени тяжести.

После удара 11 августа весь производственный комплекс "Запорожстали" был остановлен. Часть технологических процессов впоследствии восстановили на минимально необходимом уровне, чтобы поддерживать оборудование в безопасном состоянии и избежать техногенных рисков. В то же время в обычный режим производства комбинат до сих пор не вернулся.

Из-за постоянных обстрелов на предприятии расширили сеть защитных сооружений и установили дополнительные мобильные укрытия вблизи мест проведения ремонтных и восстановительных работ.

Напомним, 17 сентября Россия в четвертый раз атаковала "Запорожсталь", выпустив по предприятию две баллистические ракеты. Тогда было повреждено оборудование, здания цехов и железнодорожную инфраструктуру, один работник получил ранения.