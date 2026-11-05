Трамп переместил биткоины на $343 млн после заявлений демократов о планах расследовать его криптовалютный бизнес

Компания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (DJT) совершила большое перемещение криптовалюты, переведя 4 259 биткоинов (BTC) на сумму около $343,67 млн на биржу Crypto.com. Это произошло на следующий день после заявлений демократов о намерении расследовать его криптовалютный бизнес.

Как пишет Dilo, об этом сообщает coindesk.com.

Отмечается, что транзакцию зафиксировали аналитические платформы Lookonchain и Arkham Intelligence.

Это произошло после того, как демократы победили на промежуточных выборах в Конгресс США. Согласно подсчетам Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса. Демократы могут рассчитывать на 258 из 435 мест в Палате представителей необходимых для большинства 218. В Сенате они обеспечили себе 54 места против 44 у республиканцев.

По итогам выборов акции Trump Media опустились до исторического минимума, а связанный с Трампом мимкоин TRUMP потерял более 10% стоимости за 24 часа.

Перспектива усиления контроля со стороны Конгресса над криптовалютными проектами семьи президента придает неопределенность. Демократы обсуждают новые законодательные ограничения и планируют начать расследование криптовалютного бизнеса и финансовых соглашений семьи Трампа

Блокчейн-аналитики отмечают, что перевод на биржу часто связан с изменением кастодиана (хранителя активов) или управлением ликвидностью. Ранее в мае и августе 2026 года компания уже совершала подобные транзакции на Crypto.com для кастодиального хранения.

К концу июня Trump Media сообщала о наличии 9477 BTC. Их приобретение обошлось компании в 1,01 млрд долларов, а справедливая стоимость оценивалась в 557 млн ​​долларов.

Напомним, криптовалюта стала главным источником доходов Трампа: декларация показала $1,4 млрд. Президент США задекларировал соответствующий доход от цифровых активов своей семьи, где наибольшую долю обеспечили криптоплатформа World Liberty Financial и продажа мемкоинов.