Рейтинг Порошенко подскочил после подозрения в госизмене — опрос

За переизбрание действующего президента Владимира Зеленского сейчас готовы проголосовать 23,5% граждан, определившихся со своим выбором, против 26,2% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Киевского международного института социологии.

В то же время поддержка Петра Порошенко выросла до 20,9% от определившихся, в то время как по опросу КМИС 13-16 декабря за него хотели голосовать лишь 16,7%.

За Юлию Тимошенко в конце января готовы отдать голос 11,8%, за Игоря Смешко — 9,6%, за Юрия Бойко — 9,3%, за Евгения Мураева — 6,8%, за Дмитрия Разумкова всего 5% (при 8,1% месяцем ранее), за Владимира Гройсмана — 4,3%, за Олега Ляшко — 3,4%, за Виктора Медведчука — 2,6%, за Олега Тягнибока — 1,1%, другого же кандидата себе выбрали 1,7%.

В партийных рейтингах уверенно лидирует "Европейская солидарность", за которую готовы проголосовать 18,9% определившихся с выбором. 13,7% проголосовали бы за "Слугу народа", 13,3% — за "Батькивщину", 11,6% — за "Оппозиционную платформу - За жизнь", 7,6% — за формирующуюся партию "Разумная политика", 7,4% — за "Силу и честь", 5,5% — за "Наших".

Также шансы пройти в Верховную Раду есть у "Украинской стратегии Гройсмана" (4,7%), Радикальной партии (4,6%) и "УДАРа Виталия Кличко" (4,5%). Еще 3,1% набрала бы "Свобода", 2,8% — Партия Шария, 1,6% — "Голос", а 1% назвали другую партию.

Главной и реальной оппозицией власти 32,3% называют "Евросолидарность", 19,1% — ОПЗЖ, 15,2% — "Батькивщину", 2,7% — "Голос", 1,1% — другую партию. В то же время 29,6% с ответом затрудняются.

Также за последний месяц выросло число противников баллотирования Зеленского на второй срок с 58,8% до 62,5%. Число сторонников этого шага, соответственно, упало с 33,7% до 30,3%.

Кроме того, теперь большинство украинцев (53,6%) поддерживает идею проведения внеочередных выборов Рады, а относительное большинство (47,2%) — выборов президента.

Опрос проведен 20-21 января среди 1205 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с последующим статистическим взвешиванием.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%; 2,7% для показателей, близких к 25%; 2,1% для показателей, близких к 12%; 1,4% для показателей, близких к 5%.

Предыдущий опрос о политических предпочтениях КМИС проводил 13-16 декабря, однако не публиковал его результаты ранее, обнародовав данные только о поддержке гражданами вступления Украины в Евросоюз и НАТО, а также ожидании ими российского вторжения.

Перед этим в начале декабря КМИС также проводил соответствующий опрос, однако среди большего количества респондентов: за Зеленского тогда были готовы проголосовать 27,1% опрошенных, за Порошенко лишь 19,7%.

Напомним, что с тех пор Порошенко получил новый процессуальный статус в деле о финансировании "ДНР" и "ЛНР" через закупки угля в конце 2014 - начале 2015 года. Подозрение экс-президенту отправили 20 декабря после того, как он выехал в Турцию. Впоследствии Порошенко поехал еще в Польшу, однако 17 января вернулся в Украину, где его не стали задерживать, а позволили добровольно прибыть в суд по избранию меры пресечения. Однако, несмотря на тяжкую статью подозрения, суд решил отпустить Порошенко под личное обязательство.

Кроме того, подозрения по этому же делу получили депутат Рады от ОПЗЖ Виктор Медведчук, пребывающий под домашним арестом, бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин (которому, однако, госизмену не вменяют), а также бизнесмен Сергей Кузяра, отсидевший, в отличие от остальных, в СИЗО, который был выпущен в январе под домашний арест.