В ГБР могут устроить перекрестный допрос Порошенко и Медведчука по "угольному" делу

Государственное бюро расследований может провести перекрестный допрос пятого президента Украины и депутата Верховной Рады от "Европейской солидарности" Петра Порошенко и нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках в конце 2014-го — начале 2015 года угля с неподконтрольных территорий Донбасса, по которому оба проходят подозреваемыми. Об этом сказала на брифинге спикер ГБР Татьяна Сапьян.

"Уголовно-процессуальный кодекс не исключает такой возможности. Если будет такая база и потребность, следователи сделают необходимые действия, соберут фактаж и пригласят на перекрестный допрос двух вышеуказанных лиц", — отметила она.

При этом в ГБР по-прежнему ожидают, что Порошенко вернется в Украину, как и обещал, для проведения с ним соответствующих процессуальных действий, в частности избрания ему меры пресечения.

"Напоминаем, что согласно закону получение уведомления о подозрении означает также необходимость избрания меры пресечения. Надеемся, что такое заседание состоится в понедельник, подозреваемый прибудет в суд, как сам анонсировал, и все процессуальные нормы будет соблюдены так, как это предусмотрено законодательством", — сказала Сапьян.

В то же время, по ее словам, пока нет информации о времени возможного заседания суда по этому вопросу. Также она не стала уточнять, какую меру пресечения требует для Порошенко прокуратура.

"Когда будет заседание, тогда и узнаем, с чем именно обратилась сторона обвинения", — отметила пресс-секретарь ведомства, напомнив, что следствие ходатайствовало об аресте фигуранта.

Спикер ГБР напомнила, что 17 декабря следователи пытались вручить ему повестку на допрос, но Порошенко их проигнорировал, а уже спустя несколько часов купил авиабилет в Стамбул и покинул Украину.

"Таким образом, заявления адвокатов о том, что это была заранее спланированная поездка, не соответствуют действительности", — отметила она, добавив, что уклонение Порошенко от процессуальных действий может расцениваться как один из рисков, который даст основания следственному судье применить "более суровую" меру пресечения.

Ранее адвокаты Порошенко обратились в Печерский районный суд Киева с ходатайством о назначении заседания по избранию их подзащитному меры пресечения на 17 января, когда ожидается возвращение Порошенко в Украину через аэропорт имени Сикорского в Киеве.

10 января этот суд продлил домашний арест по этому делу для Медведчука. Ему еще 8 октября было сообщено о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111, а также части 2 статьи 28 и части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (государственная измена и создание террористической организации, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

По мнению следствия, именно так следует трактовать то, что нынешний нардеп от ОПЗЖ в 2014-2015 годах, не занимая официальных должностей, курировал схему поставок угля с неподконтрольных территорий Украины на подконтрольные, согласовывая соответствующие вопросы с тогдашним руководством Украины и официальными лицами России.

Самому тогдашнему руководителю Украины подозрение по тем же самым статьям отправили уже дистанционно 20 декабря, после его выезда в Турцию.

Кроме того, подозрения по этому же делу получил бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, однако госизмену ему не вменяют.

Первым же фигурантом дела еще в сентябре стал бизнесмен Сергей Кузяра, обеспечивавший, по данным следствия, организацию упомянутых поставок угля и контролировавший оплату за него. Примечательно, что Кузяра был задержан в Турции, куда впоследствии отправился из Украины и Порошенко, и отправлен, в отличие от последнего, обратно в Украину, где был помещен под стражу. 12 января адвокаты бизнесмена сообщили СМИ, что Печерский райсуд отпустил его под домашний арест.